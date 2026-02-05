Debutta in Italia Sirreti Residences, la nuova collezione di residenze private di lusso

Una collezione di alloggi di lusso e residenze private ultra-esclusive pensata per viaggiatori molto esigenti. Debutta sul mercato italiano Sirreti Residences, brand della società britannica Sirreti Residences Marketing Ltd (dell’ecosistema Sirreti Group), che include nel suo portfolio ville storiche, palazzi di rappresentanza e residenze esclusive, disponibili per affitti a breve e medio termine.

Gli indirizzi di Sirreti non sono pubblicati sui classici portali di prenotazione. L’accesso è selettivo e spesso su invito o segnalazione preferenziale.

Ogni proprietà è servita e gestita secondo standard personalizzati di ospitalità ultra-lusso. A disposizione degli ospiti anche un team con esperienza internazionale, composto da professionisti del servizio e maggiordomi.