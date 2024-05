Nasce Viva Vibe, la nuova formula di entertainment di Viva Resorts by Wyndham che crea un’esperienza immersiva che combina energia, emozione e originalità. Il format verrà proposto nelle strutture della catena in Repubblica Dominicana, Messico e Bahamas.

“Con il lancio di Viva Vibe portiamo l’intrattenimento a un livello superiore, assicurando ai nostri ospiti che ogni momento del soggiorno sia all’insegna dell’energia e del divertimento – dice Erika Sordo, corporate marketing and public relations director di Viva Resorts by Wyndham -. Siamo entusiasti di introdurre Viva Vibe nel progetto di hospitality, che rappresenta un ulteriore plus dell’all inclusive. Il nostro obiettivo è arricchire ulteriormente l’esperienza che gli ospiti fanno durante il proprio soggiorno con esperienze insolite e indimenticabili”.

Oltre al consolidato e apprezzato repertorio di spettacoli auto prodotti, party tematici ed esperienze per tutti i target di clientela, diverso in ogni resort, Viva Vibe arricchisce la proposta di intrattenimento con occasioni molto speciali: neon party, silent party, candy shop party (con postazioni per bambini) live music, dj set.