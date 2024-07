Decathlon Italia con BWH Hotels per il cicloturismo

Decathlon Italia e BWH Hotels Italia uniscono le forze per promuovere il cicloturismo. Il celebre marchio sportivo e il brand alberghiero hanno siglato una partnership, dando vita a un’offerta strutturata per gli amanti delle due ruote.

I clienti Decathlon potranno beneficiare così di riduzioni del 10% per soggiornare negli Hotel Bike del Gruppo BWH, a partire dalla fine di luglio.

Allo stesso tempo gli Hotel Bike BWH offriranno numerosi servizi ad hoc per il cicloturismo, tra cui: noleggio di biciclette e e-bike; spazi dedicati all’interno dell’hotel per parcheggiare le biciclette; contatti con ciclofficine o kit di riparazione con attrezzi disponibili in hotel; colazioni con prodotti naturali e salutari e mappe di percorsi cicloturistici.

Ogni Hotel Bike proporrò inoltre un pacchetto personalizzato con servizi extra, tra cui late check-out, pocket breakfast, pocket lunch, bike tour organizzati, servizio di lavaggio bici, lavanderia, trattamenti benessere, frutta fresca o snack direttamente in camera.

Il noleggio delle bici potrà avvenire anche nei punti vendita Decathlon più vicini alle strutture. Negli store sarà così possibile noleggiare le bici, nonché acquistare prodotti e accessori per la bici, ricevere assistenza per la riparazione bici. Entra così nel vivo l’impegno del marchio sportivo nel turismo.