Decathlon, oggi alle 14 il webinar per gli attori dell’hospitality

Appuntamento oggi alle ore 14 per il webinar organizzato da Decathlon in collaborazione con TTG Italia. Al centro dell’incontro formativo pensato per tutti gli attori dell’hospitality i numerosi plus garantiti dal turismo sportivo ed esperienziale.

L’evento di formazione gratuito ha lo scopo di presentare agli operatori tutte le proposte e le opportunità offerte da Decathlon per intercettare un segmento di viaggiatori attivo e desideroso di vivere esperienze all’aria aperta.

Obiettivo primario è quello di invogliare le persone, siano esse clienti delle strutture alberghiere o delle agenzie di viaggi, a praticare attività sportiva anche durante le vacanze. Per questo prodotti e servizi dell’azienda sono pensati per migliorare l’offerta delle strutture turistiche, rendendo le vacanze più attive e coinvolgenti.

In una fase in cui le esperienze sono uno dei motori principali del soggiorno e del viaggio, Decathlon mira a promuovere uno stile di vita sano, sostenibile e attivo anche durante la vacanza.

E’ ancora possibile iscriversi al webinar gratuito di oggi, in programma alle ore 14, a questo link