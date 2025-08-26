Delphina e la sostenibilità: arriva la certificazione Green Key

L’impegno di Delphina hotels & resorts è stato premiato. Il gruppo ha infatti ottenuto la certificazione Green Key per tutte le sue strutture, l’ambita ‘Chiave Verde’ rilasciata dalla Foundation for Environmental Education (FEE), la stessa organizzazione che assegna le Bandiere Blu alle località balneari.

A ricevere la certificazione Green Key sono stati l’Hotel Capo d’Orso Thalasso & SPA 5*, il Resort Valle dell’Erica Thalasso & SPA 5*, l’Hotel Marinedda Thalasso & SPA 5*, il Resort Cala di Falco 4* superior, l’Hotel Relax Torreruja Thalasso & SPA 4* superior, il Park Hotel & SPA Cala di Lepre 4*, Il Resort & SPA Le Dune 4* e il Residence il Mirto.

“La tutela dell’ambiente - dichiara Libero Muntoni, direttore generale di Delphina hotels & resorts - è da sempre per noi una priorità. Negli anni abbiamo puntato a una crescita coerente, che rispetta la natura e valorizza uno stile di vita sano, la cultura e l’enogastronomia locale. Tutti elementi che, se riconosciuti come strategici, diventano fondamentali per uno sviluppo in armonia con l’ambiente e il territorio. Ottenere la certificazione Green Key per tutte le nostre strutture conferma che un’ospitalità autentica e l’eccellenza dei servizi possono andare di pari passo con una gestione responsabile e una visione orientata alla sostenibilità”.

Riconosciuta come una delle più autorevoli a livello globale, la certificazione Green Key viene conferita esclusivamente alle realtà del settore dell’ospitalità che, a seguito di una rigorosa valutazione indipendente, dimostrano di rispettare oltre 130 criteri specifici di sostenibilità, in ambito ambientale e sociale, che coinvolgono ospiti, collaboratori, fornitori e comunità locali.

“La scelta del gruppo Delphina hotels & resorts di certificare tutte le proprie strutture con il marchio Green Key - dichiara il presidente della fondazione FEE Italia Claudio Mazza - rappresenta un segnale forte e concreto: mettere la sostenibilità al centro della propria strategia di offerta turistica. Non si tratta solo di tutelare l’ambiente e di rispettare numerosi standard specifici e rigorosi di qualità, ma anche di garantire risposte adeguate e attenzione a un turista sempre più consapevole ed esigente in tema di sostenibilità”.

L’impegno in chiave green di Delphina è iniziato ancora prima della nascita delle strutture ed è stato ufficializzato nel 2014 con la registrazione del marchio ‘We are Green - Delphina per l’ambiente’, accompagnato dalla stesura di un protocollo interno che raccoglie le buone pratiche adottate dal gruppo nel tempo. La catena è stata, ad esempio, la prima in Italia a utilizzare esclusivamente energia elettrica 100% proveniente da fonti rinnovabili in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale.