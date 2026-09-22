Incominceranno il 26 settembre al Resort & SPA Le Dune di Badesi gli Open Days 2027, gli appuntamenti di recruiting organizzati da Delphina hotels & resorts tra settembre e ottobre 2026.

Un calendario di incontri dedicati a chi desidera conoscere da vicino le opportunità d’inserimento all’interno della realtà alberghiera sarda.

Gli Open Days 2027 si rivolgono sia a professionisti con esperienza nel settore turistico-alberghiero, sia a giovani che desiderano intraprendere un’esperienza nel mondo dell’ospitalità in una realtà moderna e integrata nel territorio.

“L’ospitalità autentica mediterranea in luoghi unici - sottolinea Marco Muntoni, amministratore delegato di Delphina hotels & resorts - è da sempre la nostra mission. Crediamo che il piacere sincero dell’accoglienza, unito a competenze e attenzione per ospiti e colleghi, sia fondamentale per offrire esperienze personalizzate e memorabili. Per questo siamo particolarmente sensibili alla formazione e alla valorizzazione umana e professionale dei nostri collaboratori”.

Delphina hotels & resorts è una delle principali catene alberghiere italiane nel panorama leisure con strutture ricettive immerse in parchi mediterranei e affacciate sul mare del Nord Sardegna, tra la Costa Smeralda, l’arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara. Il gruppo ha ottenuto la certificazione internazionale Green Key in tutti gli hotel e resort grazie al rispetto di 130 criteri di responsabilità e dal 2014 rispetta un protocollo interno denominato “We are green”. Tra le attività del dipartimento delle Risorse Umane programmi di onboarding, attività formative a vari livelli coordinate da training manager, affiancamenti con figure senior, monitoraggi periodici di gradimento e canali riservati di ascolto attivo.

Il calendario degli appuntamenti prevede una tappa al Resort Valle dell’Erica Thalasso & SPA, Santa Teresa di Gallura, il 5 ottobre, all’Hotel Marinedda Thalasso & SPA e Hotel Relax Torreruja Thalasso & SPA di Isola Rossa il 6 ottobre, al Park Hotel & SPA Cala di Lepre di Palau l’8 ottobre, al Resort Cala di Falco, Cannigione, il 15 ottobre e all’Hotel Capo d’Orso Thalasso & SPA di Palau il 17 ottobre.

La partecipazione agli Open Days 2027 è libera e la registrazione è consigliata, da effettuare su jobs.delphina.it.