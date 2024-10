“La lieve contrazione del domestico è stata compensata dalla crescita della componente internazionale che, grazie alla maggiore disponibilità di spesa, nel periodo estivo ha fatto salire l’adr del 4,5%, mentre il revPar è aumentato del 2,2%. Le previsioni finali del 2024 parlano di una crescita del +5% sul 2023”. Sono risultati soddisfacenti quelli che Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italia & Malta, ci svela a TTG Travel Experience in uno stand affollatissimo - “mi sa che il prossimo anno dovremo ingrandirci ancora” ci dice sorridendo -.

Risultati frutto anche degli investimenti del gruppo nel segmento leisure: a oggi sono 14 le new entry, tra attivazioni già avvenute e in pipeline, molte delle quali hanno una spiccata anima leisure. “Non abbiamo perso il taglio corporate - precisa Digiesi -, ma abbiamo attivato più servizi ad esempio per gli hotel dall’apertura stagionale e abbiamo un team che si occupa solo del traffico leisure, sia per quanto riguarda le attività di vendita, sia per le promozioni dedicate e l’aspetto della comunicazione digitale”.

Nasce SIHO

La moltiplicazione dei servizi che il gruppo dedica ai soci riguarda anche la possibilità di aiutarli nell’aspetto gestionale. Tra le novità dell’anno c’è, infatti, anche la neonata SIHO - Hotel Operations, una società di gestione controllata da BWH Hotels e partecipata da soci albergatori. “Il progetto - spiega Digiesi - comprende servizi offerti centralmente - come quelli relativi al pricing, al digital e al controllo di gestione - e attività localizzate con staff locale. Si tratta, tengo a precisarlo, di uno strumento in più; non è il nostro core business, è un servizio aggiuntivo che offriamo e non prevarica sulla nostra modalità di sviluppo con i gruppi di gestione, che è comunque prevalente”.