Dolce & Gabbana vara un nuovo progetto sul fronte residenziale a Miami. Si tratta del Designer Condo Hotel, che dovrebbe essere completato nel corso del 2027.

Si tratta, come sottolinea skift.com, del primo progetto alberghiero del marchio di lusso negli Stati Uniti. Si tratterebbe dell’edificio puiù alto della città con i suoi 319,74 metri.

L’edificio comprenderà 259 residenze disponibili per la proprietà privata a partire da 3,5 milioni l’una. Gli appartamenti funzionerà come camere d’albergo e la struttura ospiterà anche un centro fitness, un ristorante, uno spazio per eventi e una piscina.