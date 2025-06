Dormiva in hotel di lusso e scappava senza pagare: arrestato truffatore seriale

Sarebbero centinaia le strutture cadute nella sua trappola. Che, per lo più, aveva un meccanismo tanto semplice quanto efficace: soggiornare in un hotel, svuotare il frigobar e andarsene senza pagare.

In soli 18 mesi un uomo ha collezionato oltre 60 denunce. Fino a lunedì scorso, quando è stato arrestato nel modenese, proprio nella camera di un albergo di lusso.

Come racconta corriere.it, a far scattare l’operazione sono stati i sospetti della responsabile dell’hotel dove è stato fermato, alla quale il comportamento aveva dato nell’occhio: l’uomo infatti aveva prolungato più volte il soggiorno e aveva ripetutamente svuotato il frigo bar, senza mai pagare. Le autorità, arrivate sul posto, hanno verificato l’inesistenza delle generalità fornite, individuandolo poi come il soggetto che aveva già collezionato denunce per soggiorni e consumazioni non pagate. Così l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato, trattenuto e sottoposto all’obbligo di firma in attesa dell’udienza di convalida.