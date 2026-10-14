Due italiani ai vertici di Hotrec, la confederazione europea dell’ospitalità

Sono due gli italiani eletti ai vertici di Hotrec, la Confederazione Europea degli imprenditori dell’ospitalità, l’organizzazione che riunisce 47 associazioni nazionali di 36 paesi, in rappresentanza di oltre due milioni di imprese del settore alberghiero e della ristorazione, in cui sono occupati dieci milioni di lavoratori.

Si tratta di Roberto Calugi, direttore generale di Fipe Confcommercio, che entra a far parte dell’Executive Committee, ovvero l’organo che definisce le linee strategiche dell’associazione, e Angelo Giuseppe Candido, vicedirettore di Federalberghi, eletto nel Sectoral Social Dialogue Committee, la cabina di regia del dialogo sociale con le organizzazioni europee deilavoratori del settore.

L’elezione è avvenuta a Vilnius nell’ambito della 93esima assemblea di Hotrec.