Continua la crescita internazionale della tailandese Dusit Hotels and Resorts, che esporta il suo concetto di lusso in India, debuttando nel subcontinente con il dusitD2 Fagu, Shimla, situato a 20 chilometri da Shimla, nel Nord-Ovest dell’Himalaya, a un’altitudine di duemila metri. La struttura dispone di 80 camere, con spettacolare vista su valli e montagne, oltre a servizi come una piscina a temperatura controllata e una spa, che offre massaggi tailandesi. L’hotel di lusso offre anche spazi per eventi, un prato terrazzato e un anfiteatro all’aperto. Le opzioni di ristorazione includono Dusit Gourmet, che offre piatti internazionali, e SOI, specializzato in cucina tailandese e panasiatica.

“Un mercato dalle grandi potenzialità”

“L’India - sostiene Gilles Cretallaz, coo di Dusit International - rappresenta un mercato importante per Dusit e abbiamo grandi aspettative per il suo potenziale di sviluppo, con quattro strutture aggiuntive già in cantiere e altre previste a breve. Allo stesso tempo, rimaniamo impegnati a rafforzare la nostra presenza in destinazioni amate come Chiang Mai, dove abbiamo appena svelato il nuovo look del Dusit Princess Chiang Mai”.

Oltre all’India, come riporta hotelsmag.com, Dusit ha anche inaugurato a inizio dicembre il suo primo hotel in Malesia. Situato a Melaka, una città patrimonio dell’umanità dell’Unesco, l’ex Ramada Plaza Melaka è stato ristrutturato e ha cambiato il marchio per aprire come Dusit Princess Melaka.

Per quanto riguarda, invece, il Dusit Princess Chiang Mai in Thailandia, la struttura ha riaperto dopo un restyling durato tre anni, volto a modernizzare i servizi e le camere. Queste ultime sono state riprogettate ispirandosi alle tradizioni della Thailandia settentrionale, ma il progetto ha incluso anche l’ampliamento degli spazi per riunioni, un’area piscina e una palestra. Le opzioni di ristorazione dell’hotel ora includono il Jasmine Restaurant, che offre cucina cinese e cantonese, e Casa Verde, che serve un mix di piatti internazionali e asiatici.