Eccellenze artigiane a Venezia, Londra Palace Venezia ambassador della Fondazione The Place of Wonders

Continuare a promuovere e salvaguardare l’alto artigianato veneziano. Questo l’obiettivo di ‘Mano a Mano’, il progetto della Fondazione The Place of Wonders, la realtà di corporate social responsability del marchio italiano di alta hôtellerie The Hospitality Experience, che conferma la sua seconda edizione per l’anno 2024/2025 con 2 nuovi bandi di gara e 5 nuovi Wonder, i maestri artigiani. Nel ruolo di ambassador del progetto sul territorio il Londra Palace Venezia, l’hotel della collezione della Famiglia Babini, con affaccio su Riva degli Schiavoni - e Venezia da Vivere, partner nella selezione degli artigiani.

Le nuove borse di studio e le arti tutelate

Per l’anno accademico 2024/2025 la Fondazione The Place of Wonders - sotto la direzione di Michela Canzi Blanc - eroga 6 nuove borse di studio a totale copertura dei costi dei nuovi corsi professionalizzanti, dedicati alla formazione di giovani studenti, così da garantire accesso alle più antiche tecniche del “saper fare” di maestri artigiani veneziani.

Di queste borse di studio, 4 sono nuovamente dedicate all’Arte delle Perle di Vetro, dichiarata Patrimonio Culturale Immateriale dall’Unesco nel 2020, sotto la guida di Alessia Fuga - realizzatrice di perle di vetro, designer e insegnante di tecniche di lavorazione a lume e Marisa Convento, artista nota per le sue creazioni con perle di Murano, nonché una delle ultime Impiraresse. Il corso professionalizzante, della durata totale di 220 ore, include lezioni teoriche e pratiche in bottega sull’antica lavorazione a lume, approfondimenti sull’heritage culturale di questa tradizione, un modulo di marketing dedicato alla promozione e introduzione al mondo del lavoro.

“Con la seconda edizione del progetto ‘Mano a Mano’ - afferma Michela Canzi Blanc, direttore della Fondazione The Place of Wonders - rinnoviamo il nostro impegno a valorizzare l’artigianato come cuore pulsante della cultura e dell’identità italiana. Continueremo a investire per far risplendere altre tradizioni che meritano di essere tramandate e valorizzate”.

I nuovi maestri artigiani

I cinque nuovi maestri artigiani che entrano a far parte di Mano a Mano, sono Lunardelli Venezia – dal 1967 punto di riferimento in Laguna per la lavorazione del legno -; Arzanart, laboratorio artistico che crea carta marmorizzata artigianale; Saverio Pastor, uno degli ultimi maestri remèri, dedito alla creazione artigianale delle forcole e dei remi veneziani; Giuliana Longo, erede della Famiglia Longo che dal 1901 confeziona i tradizionali cappelli da gondoliere e creazioni su misura e Martina Vidal, che reinterpreta in chiave moderna la tradizione del merletto buranese.

Queste nuove eccellenze artigiane si affiancano ai Wonders della prima edizione - Fonderia Valese, Tessitura Luigi Bevilacqua, Ramosalso e Meracu -, a testimonianza della varietà delle produzioni artigiane ancora attive sul territorio di Venezia.