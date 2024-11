Ehma, sesto mandato per Ezio Indiani alla guida del Chapter italiano

Ezio A. Indiani, general manager dell’Hotel Principe di Savoia di Milano, è stato riconfermato delegato nazionale del Chapter Italiano di Ehma, l’associazione dei direttori d’albergo che riunisce oltre 470 soci rappresentanti di 24 Paesi europei, 400 alberghi, 86mila camere e 66mila dipendenti.

Il manager, giunto al suo sesto mandato, resterà dunque alla guida del Chapter per i prossimi tre anni: una riconferma avvenuta durante la riunione autunnale dell’associazione, tenutasi a Borgo Egnazia. Riconfermato anche il suo deputy, Damiano De Crescenzo, direttore generale Planetaria Hotels.

Nella sua lunga carriera Indiani ha lavorato per alcuni tra i più prestigiosi alberghi del mondo, ricevendo numerosi riconoscimenti, tra cui quello del 2002, il Premio Hermes come migliore direttore d’albergo del mondo, mentre nel 2009 ha ottenuto il Premio Excellent come manager alberghiero internazionale. Gli è stata inoltre conferita dal Presidente della Repubblica anche l’onorificenza di Cavaliere. Il manager è alla guida dell’Hotel Principe di Savoia dal luglio 2005.

Con un totale di 117 soci il Capitolo italiano dell’Ehma è il più numeroso.