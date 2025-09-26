Emerging Travel Group annuncia l'integrazione con Simple Booking

Emerging Travel Group (ETG), società operante con i marchi RateHawk, ZenHotels e Roundtrip, ha instaurato una partnership con Simple Booking, uno dei principali CRS internazionali, utilizzato da più di 7.500 albergatori in tutto il mondo.
Grazie a questa collaborazione, ETG attua l'integrazione con il channel manager della compagnia al fine di entrare in contatto con un maggior numero di strutture ricettive in Europa, in particolare in Italia, nonché in Sudamerica, Asia e Australia, offrendo loro al contempo un'opportunità di distribuzione mondiale per mezzo di piattaforme sia B2B che B2C.
D'ora in poi gli albergatori che utilizzano il CRS Simple Booking potranno accedere più facilmente alla clientela globale di RateHawk, che include oltre 20 milioni di ospiti su base mensile e più di 100mila professionisti del turismo e tour operator connessi a RateHawk, la piattaforma B2B di ETG. Inoltre, ETG garantisce la distribuzione a un pool di 20mila clienti corporate.
Utilizzando il channel manager di Simple Booking, i proprietari di strutture ricettive possono aggiornare facilmente le tariffe, la disponibilità e le prenotazioni su tutte le piattaforme di Emerging Travel Group, risparmiando così tempo e riducendo al minimo il rischio di commettere errori manuali.