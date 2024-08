Emerging Travel Group stringe un accordo con Sabre Hospitality

Partnership di implementazione tecnologica quella fra Emerging Travel Group, società internazionale operante nel settore turistico con i brand RateHawk, ZenHotels e Roundtrip e Sabre Hospitality.

Grazie a questo accordo, avverrà l’integrazione con la piattaforma tecnologica SynXis di Sabre, che consente di fornire maggiori opportunità di introiti agli albergatori e snellire i loro processi legati alla connettività e alla distribuzione.

“Emerging Travel Group vanta una serie completa di integrazioni, ma la nuova collaborazione con SynXis è un punto di svolta nello sviluppo della strategia di fornitura diretta e contribuirà ad aumentare la nostra copertura a livello mondiale – dice Simone Large, head of direct supply della società -. Grazie all'integrazione con SynXis, sarà più facile per noi ampliare il nostro portfolio con una varietà di strutture di alta qualità facenti parte di catene alberghiere, particolarmente ambite dai clienti retail, consentendo al contempo agli albergatori di espandere la loro visibilità in questo segmento ad alto valore”.

I nuovi hotel partner che si connetteranno a Emerging Travel Group tramite SynXis avranno la possibilità di gestire l'inventario, la disponibilità, le tariffe e le promozioni da un unico punto di distribuzione.