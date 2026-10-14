Emilia Romagna: 27 milioni di euro per riqualificare gli alberghi

Più fondi per riqualificare gli alberghi e nuove norme per scongiurare il cambio di destinazione d’uso. Sono gli annunci fatti a Bologna dal presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale e dall'assessora al Turismo Roberta Frisoni. In merito al bando per la ristrutturazione e riqualificazione degli alberghi dismessi, lo stanziamento a disposizione passa da 20 a 27 milioni di euro.

L'incremento annunciato si inserisce in un piano d'azione che prevede inoltre anche la revisione delle norme urbanistiche e della classificazione alberghiera. L'obiettivo è quello di favorire gli investimenti e contrastare il progressivo abbandono degli immobili turistici, fenomeno sempre più diffuso, con il rischio che si allarghi nei prossimi anni. Anche per questo la Regione ha deciso di intervenire sulle regole che limitano il cambio di destinazione d'uso degli alberghi: “In Emilia-Romagna gli alberghi non si trasformano in condomini”, ha dichiarato il presidente. Il bando vuole invece consentire la diffusione di progetti di rigenerazione che prevedano anche nuove funzioni, ma senza compromettere la vocazione turistica dei territori.