Esperienza luxury in Puglia, Talea Collection collabora con Bellavista

Nuova collaborazione all’insegna del Made in Italy per Talea Collection, che per il suo boutique hotel pugliese La Peschiera annuncia la partnership con Bellavista, brand di eccellenza nel cuore della Franciacorta, nel suo ristorante fine dining Saleblu.

“Ogni anno - spiega Andrea Sabato, general manager di Talea Collection - prosegue per noi l’impegno nel creare sinergie con le eccellenze del Paese: l’armonia della bellezza e la valorizzazione costante del territorio sono il nostro sogno in comune con un partner come Bellavista”.

La Peschiera, un vero e proprio rifugio sul mare, ricavato da un’antica riserva di pesca di epoca borbonica, si distingue per la sua posizione ‘pied dans l’eau’. Con la sua terrazza panoramica, il ristorante Saleblu, all’interno della struttura, è guidato dal 2021 dal giovane Executive Chef pugliese Vincenzo Montanaro.

Per la stagione 2024, la Peschiera Hotel ha anche avviato una collaborazione con la galleria d’arte Vera Arte, guidata dall’esperta di arte Vera Carofiglio, che ha selezionato una serie di opere dei pittori Giancarlo Montefusco e Aldo Lurci, in esposizione nella lobby e nel lounge bar dell’hotel.