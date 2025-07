Un nuovo capitolo dell’ospitalità italiana prende forma a Santa Teresa Gallura. In questo paesaggio Mangia’s firma una doppia proposta con due strutture distinte, unite da una visione comune: far vivere un’autentica esperienza mediterranea.

Dopo un attento restyling, ha aperto a giugno il Mangia’s Sardinia Resort, struttura affacciata sull’arcipelago della Maddalena, con 545 camere distribuite nei nuclei Caprera e Maddalena. Il design contemporaneo è ispirato alla tradizione sarda, mentre i servizi, come spiaggia privata, piscina, academy di tennis e padel, Kids Club e spazi congressuali, disegnano una vacanza su misura per famiglie e sportivi. Quattro i ristoranti, per un viaggio gastronomico che esalta i sapori italiani e internazionali.

A poca distanza, sorge il Mangia’s Santa Teresa Sardinia - Curio Collection by Hilton, resort 5 stelle adults-only immerso nella quiete della natura. Le 194 camere, alcune con vista mare, riflettono lo stile ‘quiet luxury’: eleganza essenziale e armonia con il paesaggio.

Tra le esperienze: due piscine (di cui una quiet), spiagge incontaminate, spa, escursioni esclusive e il prestigioso Cotton Club Sardinia, beach club con servizi top level.

Diverse le esperienze immersive nel territorio: dalla minicrociera nell’arcipelago della Maddalena, alla scoperta di Bonifacio e Alghero, ogni attività è pensata per valorizzare la Sardegna più autentica.

Mangia’s, presente in Sicilia con 16 strutture e 3 mila 800 camere, si conferma protagonista del segmento 5 stelle italiano. Forte della partnership con Hilton e Marriott, proseguirà la sua crescita con l’apertura nel 2026 di un nuovo resort a Kamarina. Paola Trotta