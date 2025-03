Esperienze su misura, le idee superesclusive di Raffles Hotels

Esperienze uniche e cucite su misura per ciascun resort. Questo, in sintesi, il contenuto di ‘The Butler Did It’, la campagna di Raffles Hotels & Resorts che racconta i pacchetti creati dai butler di Raffles per offrire ai clienti la possibilità di scoprire la cultura delle destinazioni.

“La magia di Raffles - spiega Omer Acar, ceo di Raffles Hotels & Resorts - sta nell’offrire un livello di servizio altamente personalizzato, che trasforma un soggiorno in un’esperienza straordinaria. Dal 1887 i nostri leggendari maggiordomi sono stati l’anima di questa tradizione, incarnando l’arte dell’ospitalità intuitiva ed emozionale”.

“I pacchetti ‘The Butler Did It’ - aggiunge Acar - celebrano questa eredità offrendo agli ospiti viaggi immersivi e unici, su misura per ciascuna delle nostre destinazioni iconiche. Dal cuore culturale di Singapore alla raffinata eleganza di Parigi, dalla serenità tropicale delle Seychelles al fascino storico di Istanbul”.



Gli itinerari

Tra gli itinerari suggeriti, spiega TravelDailyNews, un soggiorno ai due hotel gemelli Raffles Grand Hotel d’Angkor e Raffles Hotel Le Royal in Cambogia, con tappe agli antichi templi di Angkor e a Phnom Penh. Al Raffles London at The OWO gli ospiti avranno la possibilità, tra l’altro, di entrare nel rifugio sotterraneo in cui Winston Churchill programmò la vittoria del suo Paese durante la Seconda guerra mondiale.

L’esperienza al Raffles Istanbul è invece arricchita da trasferimenti in elicottero guidati, che offrono viste aeree mozzafiato del Mar Nero, dei tre ponti che collegano Asia ed Europa e di monumenti come il Palazzo Dolmabahçe, la Torre di Galata, la Basilica di Santa Sofia e la Torre della Fanciulla. Gli ospiti del Raffles Bali potranno invece partecipare a escursioni in yacht privati ed esplorazioni di spiagge nascoste, mentre nel Raffles Al Areen Palace Bahrain potranno dedicarsi a trattamenti benessere superpersonalizzati.