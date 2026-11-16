Essence Hotels, a San Bernardino la gestione di tre hotel

Essence Hotels sceglie San Bernardino, Grigioni, Svizzera, per il proprio debutto sulle Alpi. Dal prossimo 1° dicembre, il gruppo guidato da Antonio Cafarelli assumerà la gestione di tre strutture di proprietà dell’imprenditore Stefano Artioli: l’Hotel Ravizza, quattro stelle, che riaprirà rinnovato proprio questo dicembre, l’Hotel Brocco e Posta, tre stelle, e il Lodge Brocco e Posta, due stelle. Il programma prevede un’operatività delle strutture per undici mesi l’anno. È previsto un piano di nuove assunzioni, in particolare a supporto dell’avvio dell’Hotel Ravizza.

“Portare il nostro modo di fare ospitalità a San Bernardino significa aprire un nuovo capitolo per Essence Hotels” commenta Antonio Cafarelli, fondatore di Essence Hotels e ceo di Essence Corporate Company. “Vogliamo esprimere il meglio dell’accoglienza made in Italy attraverso la cura del servizio, la ristorazione e l’attenzione alle persone, mettendolo in dialogo con l’identità dei luoghi. Qui troviamo una destinazione che sta investendo sul proprio futuro e un patrimonio alberghiero da accompagnare in una nuova fase. L’Hotel Ravizza ne è un esempio particolarmente significativo: un indirizzo con duecento anni di storia che torna a vivere con una proposta contemporanea”.

L’ingresso di Essence Hotels e di nuovi partner nel mondo dell’ospitalità è un importante step nel progetto con cui Stefano Artioli e San Bernardino Swiss Alps stanno rilanciando San Bernardino: un piano da circa 500 milioni di franchi svizzeri entro il 2035, che punta a fare del villaggio la principale destinazione montana della Svizzera di lingua italiana, da vivere in tutte le stagioni. Dal 2023 sono già stati investiti circa 100 milioni di franchi tra impianti di risalita, alberghi, ristorazione e residenze, con risultati già tangibili: tra la stagione 2022/23 e quella 2025/26 i pernottamenti invernali sono cresciuti dell’85% e gli ingressi agli impianti di circa il 40%.

Al centro dei prossimi passi di sviluppo vi è Acuforta, il futuro polo termale, alberghiero e residenziale che valorizzerà la storica fonte minerale del villaggio, nuove residenze, il potenziamento del comprensorio di Confin con nuovi impianti e innevamento programmato, insieme all’ampliamento dei servizi e delle esperienze per gli ospiti.

“Continuiamo a investire sul mare, come dimostra l’acquisizione de Le Picchiaie, e ora affianchiamo a questo percorso la montagna, mentre lavoriamo ad altre opportunità di sviluppo”, prosegue Cafarelli. “La complementarità tra destinazioni e stagioni ha un valore anche per chi lavora con noi: vogliamo creare le condizioni per offrire maggiore continuità, percorsi di crescita e la possibilità di maturare esperienze in strutture diverse. È così che intendiamo attrarre i migliori talenti e dare alle persone ragioni concrete per costruire il proprio futuro nel gruppo. La qualità dell’ospitalità nasce anche da qui”.