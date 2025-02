“Il settore dell’hospitality è in continua evoluzione. Per questo occorre essere dinamici, pronti a cambiare e ad adattarsi alle nuove esigenze. E noi lo siamo”. Libero Muntoni, direttore generale di Delphina hotels & resorts, ci racconta la sua interpretazione del lusso.

Lusso che, per il gruppo sardo, significa anche e soprattutto fare dei clienti gli scopritori dell’essenza del territorio.

Una visione vincente, dal momento che il suo Hotel Capo d’Orso è riuscito a entrare nel prestigioso portfolio dei The Leading Hotels of the World - “un momento molto importante per la nostra azienda e il territorio perché è una pietra miliare di un percorso di sviluppo che sta interessando tutto il Nord Sardegna” dice con soddisfazione Muntoni -.

Ma torniamo al modello di business di Delphina: “Vent’anni fa - ci racconta - esplodeva il trend del lusso fine a se stesso, ma noi abbiamo preferito puntare sulla qualità, con una proposta in cui l’eccellenza dei servizi va di pari passo con l’opportunità di scoprire l’essenza di un territorio, il nostro territorio. Il bel riconoscimento per Capo d’Orso dimostra che abbinare il lusso sostenibile alla genuinità trasmessa dall’ospitalità locale ha ormai assunto un ruolo cruciale nella proposta a cinque stelle”.

Esperienze tailor made

Altrettanto importante, aggiunge, l’offerta di esperienze che, nel segmento di fascia alta, “stanno assumendo un ruolo fondamentale nella scelta della destinazione. A questo proposito noi abbiamo un’offerta davvero vantaggiosa che le agenzie di viaggi possono sfruttare per pianificare anche le esperienze della propria clientela”.

Tra i plus maggiormente richiesti i servizi charter in esclusiva: “Da vent’anni - sottolinea Muntoni - possiamo contare sulla collaborazione con il partner Poseidon Charter per il noleggio di imbarcazioni da diporto, con una flotta di prestigiosi yacht e maxi gommoni in esclusiva guidati da comandanti esperti che conoscono bene i luoghi. Queste escursioni sono diventate un must”.

E per quanto riguarda il 2024 appena archiviato, pur non sbilanciandosi sulle cifre ci tiene a dire che “per Delphina è stato il miglior anno di sempre superando i risultati, già ottimi, del 2019 in tutte le strutture del gruppo. A maggio - conclude Muntoni - torneranno operativi tutti i nostri hotel, ville e residence e abbiamo ottime aspettative: le prenotazioni sono già aperte”.