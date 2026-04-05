Expedia, Booking e Airbnb gestiscono un miliardo di pernottamenti in Europa

Sono tre colossi americani ma hanno i piedi ben saldi nel Vecchio Continente: i ‘big three’ Expedia, Booking.com e Airbnb hanno gestito nel 2025 un totale di un miliardo di pernottamenti in Europa tra hotel, appartamenti e case vacanza.

Come riporta preferente.com, nell’ultimo trimestre dello scorso anno i tre operatori online hanno gestito 172 milioni di pernottamenti in Europa; un dato che rappresenta un incremento dell’11% rispetto agli stessi mesi del 2024 e del 32% rispetto al 2023.

i dati rilevano anche le aree che dipendono maggiormente da questi tre portali: la costa dalmata della Croazia (la zona intorno a Dubrovnik) è al primo posto con 27 milioni di pernottamenti, seguita dall’Andalusia con 19 milioni.