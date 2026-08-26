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Exploit di hotel nel mondo,
entro il 2028 previste
oltre 7.800 nuove aperture

Exploit di hotel nel mondo,entro il 2028 previsteoltre 7.800 nuove aperture
Dallas, il Fairmont Hotel

Quest’anno saranno quasi 2750, ma entro il 2028 arriveranno a un totale di oltre 7800 le nuove strutture ricettive in tutto il mondo. Una crescita senza precedenti quella stimata da Lodging Econometrics, che solo per il 2026 prevede, a livello globale, l’aggiunta di 380mila nuove camere d’albergo, prevalentemente nei segmenti più alti di mercato.

Il ruolo di protagonisti di Stati Uniti e Cina non è scalfito da alcun altro Paese: secondo il ‘Global Construction Pipeline Trend Report’, relativo al secondo trimestre del 2026, gli Usa restano infatti saldi al vertice della classifica con 5.975 progetti e 703.001 camere, pari al 37% del totale mondiale, mentre la Cina si posiziona al secondo posto con 3.588 progetti e 632.256 camere, il 22% del totale. Segue più da distante l’India, pur essendo - come spiega Hosteltur - uno dei mercati a più rapida crescita. Il suo portafoglio ha raggiunto il massimo storico di 1.033 progetti e 137.601 camere, dopo un aumento del 36% nel numero di progetti e del 39% nel numero di camere rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Anche l’Arabia Saudita ha fatto registrare un record con 387 progetti (+13%) e 105.648 camere (+15%), mentre il Canada si posiziona al quinto posto con 345 progetti (+4%) e 47.874 camere (+7%).

Le cinque città a maggiore sviluppo

Anche se si esaminano le città a maggiore sviluppo alberghiero permane il predominio di Stati Uniti e Cina. Prima fra tutte è Dallas, con 183 progetti e 22.840 camere, seguita da Atlanta (157 hotel e 17.423 camere). Chengdu si classifica al terzo posto con 127 progetti e 22.785 camere, seguita da Nashville con 122 progetti e 16.281 camere e Guangzhou con 120 progetti e 24.633 stanze.

L’intera regione Asia Pacifico ha raggiunto la cifra di 6.094 progetti e 1.085.228 camere, con un aumento del 4% su base annua del numero di sviluppi. Il trend di crescita interessa anche l’Europa, che ha in ballo 1.736 progetti alberghieri e un totale di 255.976 camere in varie fasi di sviluppo.

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