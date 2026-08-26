Quest’anno saranno quasi 2750, ma entro il 2028 arriveranno a un totale di oltre 7800 le nuove strutture ricettive in tutto il mondo. Una crescita senza precedenti quella stimata da Lodging Econometrics, che solo per il 2026 prevede, a livello globale, l’aggiunta di 380mila nuove camere d’albergo, prevalentemente nei segmenti più alti di mercato.

Il ruolo di protagonisti di Stati Uniti e Cina non è scalfito da alcun altro Paese: secondo il ‘Global Construction Pipeline Trend Report’, relativo al secondo trimestre del 2026, gli Usa restano infatti saldi al vertice della classifica con 5.975 progetti e 703.001 camere, pari al 37% del totale mondiale, mentre la Cina si posiziona al secondo posto con 3.588 progetti e 632.256 camere, il 22% del totale. Segue più da distante l’India, pur essendo - come spiega Hosteltur - uno dei mercati a più rapida crescita. Il suo portafoglio ha raggiunto il massimo storico di 1.033 progetti e 137.601 camere, dopo un aumento del 36% nel numero di progetti e del 39% nel numero di camere rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Anche l’Arabia Saudita ha fatto registrare un record con 387 progetti (+13%) e 105.648 camere (+15%), mentre il Canada si posiziona al quinto posto con 345 progetti (+4%) e 47.874 camere (+7%).

Le cinque città a maggiore sviluppo

Anche se si esaminano le città a maggiore sviluppo alberghiero permane il predominio di Stati Uniti e Cina. Prima fra tutte è Dallas, con 183 progetti e 22.840 camere, seguita da Atlanta (157 hotel e 17.423 camere). Chengdu si classifica al terzo posto con 127 progetti e 22.785 camere, seguita da Nashville con 122 progetti e 16.281 camere e Guangzhou con 120 progetti e 24.633 stanze.

L’intera regione Asia Pacifico ha raggiunto la cifra di 6.094 progetti e 1.085.228 camere, con un aumento del 4% su base annua del numero di sviluppi. Il trend di crescita interessa anche l’Europa, che ha in ballo 1.736 progetti alberghieri e un totale di 255.976 camere in varie fasi di sviluppo.