Fairfield by Marriott in Europa, prima apertura a Copenhagen

Sceglie Copenhagen Fairfield by Marriott per il suo debutto in Europa. Il brand parte del portfolio Marriott Bonvoy approda nel Vecchio Continente con il Fairfield by Marriott Copenhagen Nordhavn, situato nel quartiere North Harbour.

L’apertura rappresenta un’importante tappa la crescuta globale del marchio, attualmente secondo brand per grandezza all’interno del portfolio di Marriott Bonvoy, con oltre 1.290 hotel e 450 strutture in tutto il mondo, inclusi 17 hotel che apriranno in Europa e in Medio Oriente.

“Fairfield by Marriott occupa una posizione di rilievo all’interno della collezione Marriott Bonvoy, grazie al suo stile con un preciso tratto distintivo e alla presenza in tutto il mondo. L’apertura di Fairfield by Marriott Copenhagen Nordhavn, la prima struttura Fairfield in Europa, rappresenta un passo significativo nella crescita strategica di questo brand e del nostro portfolio upper midscale - spiega Sandra Schulze-Potgieter, vice president, premium & select brands, Emea -. Copenaghen è la destinazione perfetta per far conoscere il brand e la sua filosofia ai nostri ospiti e ai soci, in quanto rappresenta pienamente la cultura e il design scandinavo moderno”, continua.

Le strutture Fairfield offrono un design essenziale e moderno. Il progetto europeo del brand è stato attentamente curato unendo elementi creativi naturali a uno stile scandinavo luminoso, così da garantire un soggiorno di qualità e relax.

La struttura

Fairfield by Marriott Copenhagen Nordhavn - dotato di 222 camere, di cui 20 con vista sul mare - è il primo hotel a presentare il prototipo europeo del brand creato da OCCA Design Studio e funge da modello per il design Fairfield by Marriott in tutta Europa. OCCA Design Studio ha collaborato con gli studi scandinavi Mette Fredskild Design e Henning Larsen Architects per potenziare il design a livello locale e catturare l’essenza della ‘hygge’ danese nei confronti dei viaggiatori in cerca di comfort ed eleganza durante la visita della città. Il design degli spazi si basa su una palette di colori e materiali naturali, tra cui i toni del verde e il legno, insieme a un mix di forme organiche e geometriche semplici che aiutano gli ospiti a sentirsi più rilassati. Le camere dispongono di letti confortevoli, docce, wi-fi gratuito e scrivanie mobili per soddisfare sia i viaggiatori business che i turisti.

I piani del brand in Europa

Sono previste ulteriori aperture di Fairfield by Marriott in Europa presso le principali destinazioni business e leisure, tra cui: Fairfield by Marriott Bordeaux Train Station (Francia), che disporrà di 191 camere a pochi passi dalla ferrovia Bordeaux-Saint-Jean; Fairfield by Marriott Erding (Germania), con 158 camere, situato nella cittadina bavarese di Erding, a nord-est di Monaco; Fairfield by Marriott Istanbul Yenibosna (Turchia), che ospiterà 192 camere all’interno di un complesso a uso esclusivo nel quartiere di Yenibosna; e Fairfield by Marriott Warwick (Regno Unito), con 142 camere, situato in una posizione ideale per gli ospiti che desiderano scoprire il ricco patrimonio automobilistico della zona, grazie alla vicinanza del British Motor Museum.

L’apertura delle prime tre strutture è prevista per il 2025.

Dopo la conquista del mercato europeo, il brand arriverà nel 2027 in Medio Oriente, con l’apertura delle prime due strutture a Makkah, in Arabia Saudita.