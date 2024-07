Grand Events Fairmont Monte Carlo motore del segmento Mice a Monaco. Grazie alla costante ricerca di nuove eccellenze del gusto, il catering ufficiale del matrimonio reale del principe Alberto II e della principessa Charlène è oggi al centro di tutti i principali eventi della Costa Azzurra: dal torneo tennistico Rolex Monte Carlo Masters al Gran Premio di Formula 1, al pari del Monaco Yacht Show o del prestigioso Grimaldi Forum.

“Con lo spostamento del concept luxury verso una dimensione legata più all’esperienza che alla location o al prodotto - spiega Gavina Campus, senior sales manager Fairmont Monte Carlo - anche per un city resort come il nostro, simbolo del Principato, diviene essenziale puntare sull’innovazione creativa e su certificazioni sostenibili, come la Green Globe conseguita quest’anno”. Gli ultimi investimenti nella struttura si sono perciò concentrati sull’offerta della ristorazione, con l’apertura del nuovo ristorante panoramico Amù dedicato a una cucina mediterranea casalinga (completato dall’Amù by The Pool), in aggiunta ai rinomati Nobu e Nikki Beach.