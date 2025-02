Falkensteiner Michaeler Tourism Group (Fmtg) rafforza il suo presidio austriaco con una nuova struttura Premium. Il gruppo prenderà infatti in gestione l’ex Hotel Alpine Palace di proprietà della società Raiffeisenverband Salzburg, con la quale ha firmato un accordo a dicembre scorso. L’Hotel Alpine Palace chiuderà nella primavera 2025, quando verranno avviati importanti lavori di ristrutturazione; il progetto di restyling e rinnovamento sarà firmato dal rinomato studio di architettura viennese BWM Architecture & Design e comporterà un investimento totale di 40 milioni di euro.

La riapertura della struttura, con una veste rinnovata, è prevista per la stagione invernale 2026/2027 con il nome di Falkensteiner Hotel Saalbach-Hinterglemm.

“In Falkensteiner - osserva Heinz Konrad, direttore generale di Raiffeisenverband Salzburg (Rvs) - abbiamo trovato non solo il gruppo turistico più conosciuto d’Austria, ma anche un partner che condivide la nostra stessa visione: creare un hotel a 5 stelle che combini perfettamente tradizione, lusso moderno e ospitalità, valorizzando ulteriormente l’offerta di alta qualità della regione. Il nostro obiettivo non è mai stato quello di gestire direttamente un hotel, ma piuttosto di concedere a un partner, come Falkensteiner, la gestione. È una preziosa aggiunta alle eccezionali infrastrutture della regione di Glemmtal”.

“L’apertura del nostro primo hotel nel Salisburghese - continua Otmar Michaeler, ceo di Fmtg -. realizza un sogno che abbiamo coltivato a lungo”. E Erich Falkensteiner, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Fmtg, aggiunge: “Siamo entusiasti di far parte del futuro turistico di Saalbach-Hinterglemm, sede della Coppa del Mondo di Sci e una delle destinazioni sciistiche più d’appeal dell’intera regione alpina”.

Le altre novità

La nuova apertura si aggiunge alle novità del panorama italiano, dove Falkensteiner ha in programma tre nuove aperture previste dal 2025 al 2027. Fra questi, spicca il Falkensteiner Park Resort Lake Garda a Salò: un progetto ambizioso sulle rive del Lago di Garda che comprende un hotel a 5 stelle di 97 camere e 170 appartamenti Premium Living immersi in un parco botanico, ideati dall’architetto Matteo Thun e dal paesaggista Joao Nunes di PROAP. La struttura, dall’accogliente anima for all, offrirà esperienze active, proposte gastronomiche innovative, oltre a tanti trattamenti benessere presso l’Acquapura Botanic SPA.

Nell’estate 2025 verrà inaugurato il Falkensteiner Hotel Bozen Waltherpark, un city hotel, parte della Premium Collection del brand, dallo stile contemporaneo con 113 camere e suite. L’hotel sarà all’interno del nuovissimo complesso Waltherpark che includerà un centro commerciale, uffici e appartamenti. Al sesto piano dell’hotel ci sarà il primo ristorante Mochi in Italia, che proporrà un menù giapponese ed europeo. Completa l’offerta di ospitalità l’Acquapura City Spa, accessibile anche agli esterni.

Infine, in Sicilia, anche l’hotel di Licata sarà parte della Premium Collection del gruppo. Con 125 camere e un concept family, il resort offrirà un’ampia gamma di attività sportive, ma anche tanti momenti di relax per gli ospiti.