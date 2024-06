Falkensteiner e i serviced apartments, progetto d’alta gamma in Croazia

Continua a ritmo serrato il piano di sviluppo di Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG), che punta sul segmento dei serviced apartments con un progetto in Croazia: gli Aurora Residences, 88 nuovi appartamenti Falkensteiner Premium Living nel resort di Punta Skala, pronti il prossimo anno.

“Gli appartamenti in Croazia, insieme alle nuove aperture in Slovenia, Germania e Italia, rappresentano una testimonianza tangibile dell’approccio strategico del gruppo, volto ad assicurare una posizione diversificata e solida sul mercato dell’ospitalità - afferma Otmar Michaeler, ceo di FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group -. Ci proponiamo di offrire una gamma completa di esperienze di soggiorno, mantenendo gli standard elevati che contraddistinguono la nostra Premium Collection”.

Gli Aurora Residences

Un esempio di diversificazione del business sono proprio gli Aurora Residences, i nuovi serviced apartments premium nel Falkensteiner Resort Punta Skala, una delle proprietà di punta del gruppo in Croazia, su una penisola privata a pochi chilometri dall’antica cittadina di Zara. Il resort comprende già due hotel a 5 stelle e i possessori degli appartamenti privati, completamente attrezzati, potranno accedere ai servizi dell’hotel.

La costruzione degli Aurora Residences partirà quest’autunno sotto la direzione dell’architetto austriaco di fama internazionale Boris Podrecca e vedrà la realizzazione di 88 abitazioni suddivise in quattro edifici, con dimensioni che vanno dai 42 ai 175 mq. Il concept architettonico studiato da Podrecca si ispira alla bellezza del paesaggio di Punta Skala, dove il blu del mare si combina a quello del cielo. Le strutture, infatti, saranno disposte come dita che puntano verso il mare e si affacceranno direttamente sull’orizzonte croato.

A fine giugno, inoltre, aprirà in Slovenia il Falkensteiner Premium Camping Lake Blagus, ma il gruppo si affaccia anche, per la prima volta, sul mercato tedesco con l’inaugurazione del primo hotel a Grömitz mentre in Italia si prepara ad accogliere gli ospiti nella nuova proprietà a Salò, in apertura a fine 2025, e con la prossima struttura in arrivo a Licata, nel 2026.