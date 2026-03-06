Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof, l’upgrade della struttura

Si apre una nuova fase della storia del Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof. La struttura, infatti, a partire dalla stagione invernale 2025/26 diventerà un 4 stelle superior con un rinnovato concept per la spa e l’offerta food, oltre a interni di design e tante nuove esperienze per famiglie, foodies e viaggiatori attivi.

Situato tra la Val d’Isarco e la Val Pusteria, l’hotel rappresenta una delle prime proprietà della famiglia Falkensteiner e ora vanta spazi completamente ripensati per bambini e ragazzi. Le nuove aree dedicate ai più piccoli, tra indoor play word e pareti per arrampicata, affiancano ambienti pensati per gli adolescenti, come la lounge dedicata al gaming, dotata di varie consolle di gioco.