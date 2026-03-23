False recensioni, il Ddl Pmi definisce i criteri di legittimità delle valutazioni online

Arriva un’ulteriore stretta sulle recensioni. All’interno del Ddl Pmi, approvato definitivamente in Senato lo scorso 4 marzo e in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono definiti i criteri per considerare legittima la recensione online.

Il primo requisito, riporta SkyTg24, riguarda i tempi di pubblicazione: occorre, infatti, che il commento sia pubblicato entro 30 giorni dalla fruizione del servizio o del prodotto.

La valutazione - che deve essere redatta dalla persona che ha usufruito della prestazione - deve descrivere in modo pertinente l’esperienza vissuta e deve essere accompagnata da evidenze del rilascio di documentazione fiscale. In questo modo il commento sarà ritenuto veritiero e non sarà richiesto all’utente di esibire un documento di identità.

La recensione non sarà più valida quando saranno trascorsi due anni dalla sua pubblicazione.