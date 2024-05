Faro Capel Rosso, l’altra isola del Giglio

Dal 2016 il faro è in concessione alle sorelle Mura, tre imprenditrici fiorentine che hanno attuato una sapiente e accurata opera di recupero e riqualificazione per rendere il faro una meta di soggiorno esclusiva nel rispetto del patrimonio storico e naturalistico.

Il faro si raggiunge con una camminata di 10 minuti a piedi dal più vicino parcheggio, oppure in barca o in elicottero da Roma.

Accanto al tempo per se stessi, un soggiorno a Capel Rosso può essere arricchito da una sessione di bioenergetica sulla terrazza o sulla piattaforma prospicente il mare oppure con un massaggio personalizzato. Non mancano poi occasioni di escursioni naturalistiche e percorsi trekking per conoscere la flora e la fauna locali, o ancora escursioni per visitare il borgo di Giglio Castello, il villaggio di pescatori di Giglio Porto e la spiaggia di Giglio Campese.

Per un volo ad uccello sulle bellezze dell’arcipelago dal faro si può partire a bordo di un elicottero per scoprire dall’alto i luoghi più segreti e suggestivi di queste isole. Un modo per conoscere una terra è anche esplorarne i sapori, ad esempio, con una visita con degustazione in un vigneto biologico, a picco sul mare o, ancora, scoprendo la produzione del miele e dell’olio presso produttori locali. Non mancano poi cooking class per esplorare i sapori locali giocando con gli ingredienti.