Federalberghi Lombardia: un corso per le eccellenze dell’hospitality

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con Federalberghi Lombardia, Federalberghi Milano, Capac Politecnico del Commercio e del Turismo lancia il corso executive in International Tourism & Hospitality Management, al via dall’8 novembre 2025. Rivolto a manager di strutture ricettive, imprenditori turistici, consulenti dell’hospitality e del turismo locale, investitori, finanziatori e neolaureati, si articola in 7 incontri, ha un approccio economico-finanziario e si concentra sul business planning e l’acquisizione di competenze direzionali a 360°.

Risponde al bisogno di “investire su figure manageriali più internazionali, interculturali, competenti in maniera multi-direzionale per creare e mantenere un vantaggio competitivo delle imprese turistiche italiane sul medio e lungo periodo. Un sistema forte ha delle imprese forti: queste sono tali se anche i loro vertici lo sono” dichiara Marco Grumo, direttore scientifico del corso e docente di Economia aziendale dell’Ateneo milanese.

Lo affianca Fabio Primerano, presidente Federalberghi Lombardia: “Bisogna essere organizzati e veloci, perché i cambiamenti portati da IA, reputazione e sostenibilità nel mondo Travel sono più dirompenti, rapidi e impattanti di qualsiasi altra tendenza. Le competenze didattiche al fianco dell’esperienza pratica consentono alle aziende turistiche italiane di prosperare, mantenendo un Italian style unico ed esportabile”.