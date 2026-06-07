Federalberghi Veneto: “La Regione sblocchi le norme sui Condhotel”

Introdurre e regolamentare le norme sui Condhotel per rispondere alle evoluzioni del mercato. Questa la richiesta di Federalberghi Veneto alla Regione.

“Parliamo di uno strumento normato che consente di governare fenomeni che oggi vengono spesso affrontati in maniera disordinata, offrendo agli operatori un percorso chiaro, trasparente e conforme alle regole - spiega il presidente dell’associazione Massimiliano Schiavon - .La formula del Condhotel permette infatti di identificare, qualificare e regolamentare forme di ospitalità che oggi rischiano di muoversi in un contesto poco definito, riportandole all’interno di un quadro normativo certo”.

Per Federalberghi Veneto, questo sarebbe uno strumento per far emergere il mercato regolare, garantendo le stesse condizioni di concorrenza.

“In questi giorni si è parlato molto di presunti ‘hotel abusivi’ - precisa Schiavon -. Una definizione che rischia di generare confusione e che, dal punto di vista tecnico, è impropria. L’hotel è una struttura ricettiva disciplinata da norme precise, sottoposta a requisiti, controlli, standard qualitativi e obblighi rigorosi. Gli hotel non sono il problema. Il problema riguarda invece quelle forme di ospitalità che negli anni si sono sviluppate in assenza di una cornice normativa adeguata o che, in alcuni casi, operano completamente al di fuori delle regole”.