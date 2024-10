Felix Hotels cresce in Sardegna: a TTG la novità 2025 di Palau

È il Residence Hotel Costa Serena di Palau la novità della stagione 2025 che Felix Hotels presenta a TTG Travel Experience. La struttura, che sarà aperta da maggio a fine ottobre, porta a nove gli indirizzi sardi del gruppo, nato nel 2019 dall’unione di quattro hotel e di una filosofia condivisa ed espressa dal proprio brand: “La tua felicità è la nostra soddisfazione”. Nel 2020 si sono uniti in Felix Hotels l’Hotel Airone (Baia Sardinia), il Country Resort & Restaurant Parco degli Ulivi (Arzachena), l’Hotel Residence Porto San Paolo (Loiri Porto San Paolo) e il Residence Hotel Grandi Magazzini (Nuoro).

Nel 2021 è stato inaugurato l’Hotel Felix Olbia e preso in gestione l’Hotel La Coluccia (Conca Verde - Santa Teresa Gallura). Nel 2022 è entrato in Felix Hotels il Galanias Hotel & Retreat (Bari Sardo) e nel 2023 ha fatto il proprio ingresso l’Hotel La Baja (Santa Caterina di Pittinuri).

Ottimi riscontri dai clienti

“Con il Residence Hotel Costa Serena di Palau - sottolinea Paolo Manca, amministratore delegato di Felix Hotels - ampliamo il raggio dell’offerta di Felix Hotels in Sardegna, fornendo un servizio ancora più completo ai nostri clienti. Stiamo ricevendo grandi apprezzamenti per i servizi e gli standard qualitativi che offriamo in tutti i nostri hotel. In questi primi quattro anni di attività abbiamo raggiunto un ottimo bilanciamento fra vendite dirette e indirette”.

Nel 2024 Felix Hotels ha registrato un flusso di prenotazioni in crescita costante, “chiudendo la stagione - fa notare Manca - con un aumento del 15% delle presenze rispetto al 2023 e con un incremento delle vendite del 21%. La nostra offerta ha saputo intercettare la domanda nazionale e internazionale, in particolare sui mercati già consolidati di lingua tedesca e francese e con un sensibile aumento del mercato Uk”.