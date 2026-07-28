Feogist, la nuova formazione turistica di Confindustria

Federturismo Confindustria investe sulla formazione di qualità in ambito turistico. È stato infatti presentato Feogist - Formazione d’Eccellenza per l’Organizzazione e la Gestione Intelligente dei Servizi Turistici, il nuovo progetto nazionale finanziato dal Ministero del Turismo, gestito da Aci, con Luiss Guido Carli quale soggetto capofila e Federturismo Confindustria come responsabile, oltre al coinvolgimento di Aefi e Assomarinas.

L’offerta didattica prevede sette percorsi di alta specializzazione che prenderanno il via dall’autunno 2026 nelle sedi di Roma, Milano, Napoli, Lecce e Padova rivolgendosi a studenti, neolaureati, professionisti, manager e lavoratori interessati ad aggiornare o riqualificare le proprie competenze.