Dopo oltre 70 anni di attività, FH55 Hotels rinnova la propria identità e consolida il posizionamento nel segmento dei luxury city hotel. Il rebranding introduce una nuova immagine visiva e un’architettura di marca nella quale la sigla FH55 accomuna le strutture, preservandone carattere, legame con la destinazione e proposta. Il gruppo, fondato da Dino Innocenti, punta sul “charming luxury”, un’ospitalità elegante, autentica e priva di ostentazione, sostenuta da restyling, design e cura del servizio.

Firenze, Roma e Fiesole restano al centro di un’offerta radicata in contesti storici e iconici. “Non volevamo semplicemente cambiare un logo, ma raccontare in modo più chiaro chi siamo oggi e dove vogliamo andare”, afferma Claudio Catani, vice president operations. “Ogni hotel manterrà la propria personalità, con valori e standard condivisi e una visione sempre più internazionale del lusso”.