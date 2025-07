Fieramilano: il nuovo hotel di Rho gestito da Amapa col brand Novotel

Il nuovo hotel che sorgerà all’interno del quartiere espositivo di Fieramilano a Rho avrà le insegne Novotel di Accor e sarà gestito da Amapa, white label italiano, che gestisce attualmente 22 strutture alberghiere (di cui 7 di proprietà) su tutto il territorio italiano per un totale di circa 2.820 camere.

A individuare il gestore, il team Hospitality & Leisure di Savills, che ha agito in qualità di advisor per Fondazione Fiera Milano.

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura alberghiera 4 stelle di oltre 260 camere e relativi servizi. La struttura sarà ubicata proprio all’interno di Fieramilano a Rho, negli spazi precedentemente occupati dagli uffici di Fiera Milano S.p.A..

“Siamo estremamente lieti di aver assistito Fondazione Fiera Milano in un’altra importante operazione di sviluppo alberghiera, dopo quella che sorgerà prossimamente in Viale Scarampo nell’area adiacente al Centro Congressi MiCo e al quartiere CityLife, che contribuirà in maniera strategica alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Fondazione oltre che a implementare l’offerta dei servizi all’interno di uno dei principali poli fieristici Europei ed il più importante in Italia – dice Dario Leone, head of hospitality & leisure di Savills in Italia -. Il processo ha registrato un forte interesse sia da parte di operatori che volevano consolidare la loro presenza a Milano sia di operatori alla ricerca di nuove opportunità per affermarsi in uno dei primari mercati turistici italiani.”