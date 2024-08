Entro un anno a Firenze verranno aggiunte mille100 camere in hotel di lusso.

Questo il dato riportato dal Corriere Fiorentino, che pone la città fra le mete top per il turismo a 4 e 5 stelle. Camere cui si aggiungeranno entro un paio di anni quelle dell’hotel che nascerà in via San Gallo nell’ex ospedale militare.

Il primo passo in questo piano di investimenti, quasi tutti stranieri, e fuori dall’area Unesco, riguarda il Ruby Hotel (del gruppo tedesco Ruby) di piazza della Libertà che ha aperto da tre settimane, con 118 camere, un bar aperto 24 ore su 24, spazi per riunioni e lavoro.

Entro l’anno poi sarà la volta del W Hotel del gruppo Marriot, l’ex Hotel Majestic di piazza dell’Unità che avrà 120 camere di lusso, comprese le suite, con l’intenzione di rivolgersi ad un turismo giovane.

Sempre entro l’anno dovrebbe aprire l’ex Collegio alla Querce, in via delle Forbici, con l’approdo in Italia di Auberge Resorts Collection, gruppo statunitense con 26 boutique hotel di lusso. Si tratta di tre edifici attigui risalenti al Cinquecento, inclusa l’ex scuola, con cappella e teatro, che insieme ospiteranno 82 tra camere e suite.

Ultima apertura in programma quest’anno, quella dell’Hoxton Hotel, vicino piazza della Libertà, che unendo due edifici, uno del XVI secolo e uno moderno, offrirà 161 camere, una terrazza con giardino e uno spazio sotterraneo per eventi.

Ad inizio del 2025 sarà la volta del Tsh, ex Student Hotel, di viale Belfiore, con due edifici su 5 piani e un totale di 550 camere.

Infine, entro il 2025 dovrebbe aprire il Baccarat Hotel, primo Baccarat in Italia, nell’ex ostello di Villa Camerata di viale Righi, che cambierà pelle. In programma 75 camere di lusso, la spa, due piscine, due ristoranti, con in più il grande giardino che circonda la villa sulle pendici della collina di Fiesole.