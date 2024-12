Forte Village Collection, nuove nomine per Palazzo Doglio e Palazzo Fiuggi

Nuove nomine nel management degli hotel di Forte Village Collection. A Cagliari Danilo Iovieno è diventato il nuovo direttore generale di Palazzo Doglio. Con un curriculum che include ruoli manageriali in strutture iconiche come l’Hotel Le Palais, membro della Leading Hotels of The World, ma anche l’Hotel Liberty Prague e il Pachtuv Palace & Smetana Hotel di Praga, Iovieno porta un’expertise mirata nella gestione operativa di hotel di lusso.

Andrea Prevosti è stato invece nominato di recente direttore generale di Palazzo Fiuggi Wellness & Medical Retreat. Prevosti vanta un background in strutture come il Grand Hotel Parker’s Napoli, la catena Falkensteiner, il Grand Hotel & La Pace SPA Montecatini Terme e Castel Monastero e avrà il compito di consolidare la posizione di Palazzo Fiuggi come destinazione specializzata in programmi di benessere personalizzati.

A rafforzare ulteriormente la squadra di Palazzo Fiuggi, Francesca Gori assume il ruolo di direttore sales & marketing. Gori porta con sé un bagaglio professionale maturato in contesti internazionali; tra le diverse sue collaborazioni figurano il Six Senses Hotels Resorts Spas, il Pantheon Iconic Rome Hotel, la catena Rocco Forte e One&Only Resorts.