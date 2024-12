È molto concentrato sul debutto del primo yacht a marchio il futuro di Four Seasons.

Rainer Stampfer, president global operations Hotels and Resorts non ha dubbi in merito, come ha spiegato a ILTM. “Il nostro core business, gli hotel e i resort, continuano la loro crescita, ma il progetto più sfidante resta quello dello yacht”.

La nave, che debutterà a gennaio del 2026 ed è in fase di costruzione in Italia da Fincantieri “sarà un vero yacht e non una nave da crociera - spiega Stampfer -. Avrà il look and feel di uno yacht, potrà attraccare negli yacht club e non nei porti commerciali e avrà un rapporto fra ospiti e personale di 1 a 1”.

L’entusiasmo per il nuovo progetto è palpabile in casa Four Seasons. Lo yacht disporrà di 95 suite, la più piccola delle quali sarà di 50 metri quadrati. A bordo, 10 spot per il food and beverage e il servizio firmato Four Seasons, che con questo nuovo prodotto punta a bissare il successo del suo private jet, che nel 2025 vede in cantiere 8 diversi programmi di viaggio per un numero di clienti altamente fidelizzati.