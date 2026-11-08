Galardi, Soges: “Più attenzione e strategia per consolidare la crescita”

Per Soges Group shopping in pausa, si punta sul consolidamento del ramo white label e sull’affinamento qualitativo del portafoglio di strutture ed esperienze del brand Place of Charme. Andrea Galardi, founder e ceo del gruppo intervistato a TTG Travel Experience, riporta “un aumento dei ricavi rispetto ai 26 milioni e mezzo del 2025, che porterà intorno ai 31 milioni nel 2026”. Quindi soddisfazione e progetto di crescita e sviluppo in maniera convinta.

L’azienda si focalizza su due linee di business in asset-light, una con il brand proprietario, che oscilla fra residenze d’epoca e quattro stelle superior ma “pronto ad accogliere anche un prodotto a cinque stelle, qualora arrivasse” e una nel white label: “Abbiamo fatto la nostra prima operazione (con Melià, ndr) a Venezia Lido e annunciato la prossima apertura a Lerici, una piazza nuova”. Un modello vincente per rispondere alla necessità del mercato di trovare operatori professionali competenti, che sorge sia dalle famiglie proprietarie di alberghi stanche di gestirli, sia dai grandi fondi internazionali: “Nel nostro piccolo ci consolidiamo con il mondo white label e continuiamo a valorizzare in parallelo il brand da 11 strutture storiche, ma abbiamo tante altre idee in un settore hospitality in cambiamento”.

La strategia commerciale affianca ai canali Ota relazioni dirette con piccole agenzie di viaggi indipendenti e travel advisor e a partire da ottobre ha inserito le strutture nel circuito di prenotazione di Airbnb Hotels.