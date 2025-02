Garda, le entrate della tassa di soggiorno per la manutenzione delle infrastrutture turistiche. Il plauso degli albergatori

“Bene gli investimenti a Garda, un segnale positivo per il territorio e per il turismo”. Federalberghi Garda Veneto e Associazione Albergatori Garda plaudono all’indirizzamento da parte del Comune di Garda delle entrate derivanti dalla tassa di soggiorno alla manutenzione di strade, verde pubblico, spiagge e strutture comunali.

“Finalmente un’iniziativa che adopera le risorse derivanti dall’imposta di soggiorno in maniera concreta - dichiara in una nota il presidente di Federalberghi Garda Veneto, Ivan De Beni –. Un territorio curato, accogliente e ben mantenuto è infatti il primo biglietto da visita per chi arriva sul Lago di Garda e influenza in modo determinante la percezione della destinazione e la capacità di attrarre visitatori in un mercato turistico sempre più competitivo”.

A fargli eco il presidente dell’Associazione Albergatori Garda e Costermano sul Garda, Luigi Zermini: “Accogliamo con favore questa nuova azione dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Davide Bendinelli nel destinare risorse a interventi che migliorano la vivibilità del territorio, a beneficio dei residenti, ma anche dei numerosi turisti che scelgono Garda per il loro soggiorno”.

Le associazioni ribadiscono l’importanza che le entrate derivanti dall’imposta di soggiorno siano reinvestite in opere tangibili. “L’investimento operato dal Comune di Garda va in questa direzione e rappresenta un segnale molto positivo per il settore - concludono le associazioni - Come sempre restiamo a disposizione di tutte le Amministrazioni locali per un confronto costruttivo, affinché le risorse destinate al turismo siano impiegate davvero in modo strategico per la crescita sostenibile del comparto ricettivo e dell’intero territorio”.