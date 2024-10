Gardinier, Relais & Chateax: “I nostri valori invariati in 70 anni di storia”

A 70 anni dalla nascita di Relais & Châteaux il presidente Laurent Gardinier traccia il quadro degli obiettivi dell’associazione e sottolinea il ruolo di primo piano dell’Italia. “Sono passati 70 anni, ma i nostri valori portanti sono sempre gli stessi: unire tra loro dimore piccole, con un’offerta gastronomica di altissimo livello e una forte interazione con il territorio”.

Gardinier non ha dubbi: dalla fondazione dell’associazione, nata nel 1954, i pilastri sono rimasti invariati, così come l’obiettivo, ossia “ispirare i viaggiatori a scoprire i territori in un modo più consapevole, responsabile e rispettoso delle comunità locali. Con il passare degli anni - aggiunge - la nostra visione si è evoluta, arrivando ad abbracciare le generazioni future, alle quali vogliamo lasciare un mondo migliore attraverso l’ospitalità e la cucina, che da sempre sono elementi chiave dell’art de vivre”.

