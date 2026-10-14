Garibaldi Hotels al TTG con una doppia new entry in Calabria

“La scelta di investire qui nasce dalla volontà di costruire una presenza sempre più strutturata in una regione considerata strategica per lo sviluppo del gruppo”. Così Egidio Ventimiglia, presidente di Garibaldi Hotels, dal TTG Travel Experience commenta la doppia new entry del gruppo in Calabria: il Mediterraneo Palace, un 4 stelle ad Amantea (CS) e Arcomagno Village a San Nicola Arcella (CS), struttura direttamente sul mare a pochi passi dalla celebre spiaggia dell’Arcomagno. Due ingressi che si affiancano al Baia di Tempsa, la struttura con cui Garibaldi Hotels ha debuttato in Calabria nel 2025.

Il Mediterraneo Palace si articola in due strutture alberghiere 4 stelle: da una parte un hotel moderno, dall’altra una raffinata dimora storica di fine Ottocento, completamente ristrutturata. Sono complessivamente 79 le camere, 57 nell’hotel e 22 nella dependance.

Arcomagno Village, con 49 unità, è direttamente sul mare, in una baia naturale immersa nel verde, con vista sul Golfo di Policastro e sull’isola di Dino, a circa 100 metri dalla celebre spiaggia dell’Arcomagno e ai piedi dell’antico borgo di San Nicola Arcella. A disposizione degli ospiti piscina scoperta, bar, ristorante, spiaggia privata attrezzata, sport acquatici, beach volley, area giochi per bambini, area Wi-Fi e parcheggio interno non custodito.

L’investimento in Calabria si inserisce in un percorso di crescita che nel 2026 ha visto il Gruppo ampliare il proprio portfolio anche in Puglia, con l’ingresso di Rodi Resort e Masseria Monet, arrivando a 19 referenze sul territorio italiano.

“Il nostro modello di sviluppo - sottolinea Fabrizio Prete, amministratore delegato di Garibaldi Hotels - punta sulla competitività delle destinazioni e sulla capacità delle strutture di generare valore durante tutto l’anno. Per questo guardiamo con attenzione alla clientela internazionale e al segmento gruppi, che rappresentano leve importanti per la destagionalizzazione. Allo stesso tempo lavoriamo sulla crescita della tariffa media per affrontare la pressione sui costi, in particolare quelli legati all’energia e alle materie prime”.

Il percorso di crescita del Gruppo trova riscontro anche nei risultati economici della stagione estiva. Al 31 agosto il fatturato di Garibaldi Hotels segna un +18% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre la tariffa media giornaliera (adr) ha registrato un incremento complessivo del 5%.

I risultati migliori sono stati appannaggio della Sardegna, sostenuta da una forte componente di clientela internazionale, pari a circa l’85%. La Puglia è aumentata di circa l’11%, anche grazie al contributo delle nuove strutture entrate nel portfolio nel 2026. Positivo anche l’andamento della montagna, con le tre hotel in Trentino che hanno registrato una crescita del 25%.