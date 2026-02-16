Due nuovi resort, in Calabria e in Salento, un’altra prossima new entry ancora top secret, trattative in corso per ulteriori asset tra Toscana e Liguria, sul versante tirrenico, e l’imminente lancio di una nuova linea di prodotto per il segmento up level.

Prosegue su più fronti il programma di sviluppo di Garibaldi Hotels anche se, come sottolinea l’amministratore delegato Fabrizio Prete, bisogna sempre stare molto attenti a non perdere di vista l’aspetto qualitativo di una crescita che, specifica, “deve rimanere selettiva e sostenibile, con l’obiettivo di presidiare destinazioni di valore”.

Destinazioni come il Gargano, dove Garibaldi Hotels ha appena debuttato con il GH Rodi Resort, un 4 stelle superior di 74 camere di nuova costruzione concepito secondo un’architettura eco-friendly, in perfetta armonia con il territorio. Un altro ingresso risalente a pochi mesi fa è, poi, il Baia di Tempsa Resort in Calabria, 60 camere, immerso in un parco verde di 8mila mq alle porte del borgo medievale di Amantea e completamente ristrutturato e ampliato nel 2021.

“Il nostro obiettivo - commenta Egidio Ventimiglia, presidente di Garibaldi Hotels - è di valorizzare questa destinazione di grande fascino a livello internazionale e consolidare il posizionamento del nostro brand coprendo tutte le destinazioni mare del Sud del Paese”.

E se Prete non vuole ancora rivelare niente sulla prossima new entry che farà salire a 16 le strutture del gruppo, svela invece il bilancio di un 2025 che ha portato nelle casse di Garibaldi Hotels 25 milioni di euro di fatturato, con una crescita che oscilla tra il 18 e il 20% rispetto all’anno precedente. “Particolarmente soddisfacente - aggiunge - il miglioramento della marginalità”, anche se la vera sfida sarà nei prossimi due-tre anni, durante i quali il gruppo si aspetta una crescita importante: “Avendo investito in tecnologia e risorse umane ne beneficeremo in termini di marginalità”.

Altro filone di sviluppo è, infine, quello relativo alla Dmc, lanciata lo scorso anno solo in Sardegna e che, nel 2026, verrà estesa anche a Calabria e Puglia “per offrire soprattutto ai partner stranieri un’esperienza Garibaldi Hotels completa - conclude Prete -, andando oltre il semplice soggiorno”.