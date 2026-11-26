Garibaldi Hotels, gruppo alberghiero fondato a Ostuni nel 2013, ha rilasciato alcuni dati relativi alla propria crescita nell’ultimo triennio in una nota alla stampa. Con riferimento agli anni 2022-2025 il gruppo ha registrato una crescita a tripla cifra (+ 138%) con il fatturato passato da 10,5 milioni di euro nel 2022 a circa 25 milioni di euro nel 2025. Performance economiche accompagnate dall’ampliamento del portfolio, che oggi raggiunge 19 referenze sul territorio nazionale, con l’occupazione di oltre 600 persone nel corso del 2025.

Garibaldi Hotels ha costruito negli anni un modello di business fondato sulla diversificazione dell'offerta e sulla valorizzazione delle destinazioni italiane. Oggi infatti il gruppo è presente in diverse regioni, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia - passando per Umbria, Lazio, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna - con hotel, resort, club e la linea Signature. Il Gruppo intende proseguire il proprio progetto di espansione attraverso uno sviluppo selettivo del portafoglio, nuove opportunità di investimento e il rafforzamento della propria presenza sul territorio nazionale.

“Questi numeri sono la conferma di un percorso costruito nel tempo con visione imprenditoriale, determinazione e capacità di investimento – ha dichirato Fabrizio Prete, amministratore delegato di Garibaldi Hotels. - Il dato che più ci rende orgogliosi è che la crescita del fatturato sia stata accompagnata da un importante sviluppo dell'organizzazione e dell'occupazione. In questi anni Garibaldi Hotels è cambiata profondamente: da realtà imprenditoriale in espansione siamo diventati un gruppo strutturato, con competenze manageriali, processi organizzativi e una presenza sempre più significativa nel panorama dell'ospitalità italiana. L'ingresso in queste due classifiche rappresenta per noi un importante riconoscimento, la riprova che siamo sulla strada giusta. Il nostro obiettivo è consolidare ulteriormente questo percorso, continuando a investire nelle persone, nelle strutture e nell'innovazione, senza perdere di vista il valore umano dell'ospitalità”.