Prenotazioni in crescita per Garibaldi Hotels, la cui stagione estiva è entrata nel vivo con performance soddisfacenti per tutti i cluster di prodotto, dal mare alla montagna alle città d’arte. “Nonostante qualche scossone in Europa con il fallimento di Fti, che sta avendo delle ripercussioni anche in Italia - precisa Fabrizio Prete, direttore generale di Garibaldi Hotels - noi registriamo risultati cautamente positivi su tutte le aree, con un incremento del 18% sul pari data e pari strutture e Puglia, Sardegna e Trentino in progressione anche se ci aspettiamo un rallentamento da qui a fine anno”.

Last minute in Sicilia

Diverso il caso della Sicilia dove, secondo le rilevazioni di Garibaldi Hotels , che è presente sull’isola con due strutture Avalon Sikani Resort e Baraka Village, le prenotazioni si sono sempre più indirizzate sul last minute per quanto riguarda il turismo locale. “Anche se non ci aspettiamo una stagione stravolgente - sostiene Prete - puntiamo a mantenere i risultati positivi che abbiamo registrato negli ultimi due anni. Inoltre abbiamo scelto di investire qui con l’acquisizione immobiliare di Avalon Sikani Resort avvenuta lo scorso maggio, una struttura che gestiamo dal 2019 su cui stiamo valutando interventi di ampliamento di unità abitative e un possibile upgrade”.

Il ritorno degli stranieri è invece maggiormente percepito in Sardegna, dove entrambe le strutture del gruppo (Santina Resort e Hotel Diana) registrano un buon afflusso di stranieri e soprattutto l’aumento dei ricavi medi. “Si tratta - spiega Prete - di clienti interessati sempre più a esplorare il territorio e a vivere i servizi offerti dalle strutture come ad esempio ristorazione, bar e il centro benessere. In quest’ottica stiamo spingendo sempre più sulle esperienze - sia dal punto di vista enogastronomico che naturalistico - da proporre in sinergia con partner territoriali. Puntiamo a valorizzare il territorio dove le nostre strutture sono inserite, far conoscere luoghi suggestivi e lasciare ricordi indelebili nei nostri ospiti”.