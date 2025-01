Garibaldi Hotels, una nuova apertura sulla costa jonica del Salento

Garibaldi Hotels avanza in Puglia. La catena apre un nuovo indirizzo in Salento: il GH Gallipoli Resort. “Con questo nuovo prodotto - spiega Fabrizio Prete, amministratore delegato di Garibaldi Hotels - andiamo a consolidare la nostra presenza sul mercato pugliese, presidiando anche il lato Jonico del Salento”.

L’operazione, continua, “rientra appieno nella nostra strategia di sviluppo sul mercato domestico, dove stiamo investendo in strutture posizionate in ‘location top’. Il GH Gallipoli Resort è molto apprezzato sul mercato locale ma l’obiettivo che ci siamo posti è di fare leva sui nostri canali commerciali per valorizzarlo in tutto il mondo”.

Il resort

Quattro stelle immerso nel verde, il GH Gallipoli Resort porta a 14 le strutture del portfolio di Garibaldi Hotels. “La nuova struttura - precisa Egidio Ventimiglia, presidente di Garibaldi Hotels - va ad arricchire l’offerta dei nostri resort, prodotti fondamentali per conquistare la fascia medio-alta di mercato che il target a cui miriamo. Stiamo vagliando eventuali investimenti su questo prodotto e la personalizzazione degli spazi con dettagli che possono fare la differenza sul mercato. Valuteremo, inoltre, ulteriori servizi da integrare per soddisfare le esigenze di clienti nazionali e internazionali sempre più esigenti. Uno dei plus del Gallipoli resort sarà sicuramente la ristorazione di qualità”.

Oasi di pace che si estende su un giardino di oltre 40.000mq, la struttura ospita due frantoi ipogei plurisecolari visitabili e comprende: 58 unità, piscina con solarium, piccola palestra interna, spiaggia convenzionata a pochi minuti di distanza con la navetta, 2 bar e 3 ristoranti.

Inoltre, è disponibile una importante area dedicata agli eventi. Ed è sul Mice che la struttura punta con decisione per allungare la stagionalità, come spiega Prete: “Prevediamo l’apertura già ad aprile puntando sugli eventi e sulla banchettistica, attività che hanno già una base solida nella struttura ma che vogliamo ulteriormente ampliare. L’obiettivo è tendere verso un’apertura prolungata andando oltre i classici mesi estivi, in linea con la strategia del Gruppo che punta sulla destagionalizzazione. Per raggiungere questo obiettivo diventa fondamentale lavorare con il mercato estero su cui ci stiamo già muovendo per stringere accordi con t.o. stranieri”.