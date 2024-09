Nonostante il rallentamento del mercato Italia nelle settimane centrali della stagione, l’estate di Garibaldi Hotels si è chiusa con risultati molto soddisfacenti, grazie soprattutto all’apporto della clientela estera. “Considerando solo il periodo aprile-ottobre - ci spiega il direttore generale Fabrizio Prete - al 30 agosto avevamo già superato il fatturato consuntivo dello stesso periodo 2023 avendo ancora praticamente 50 giorni di vendita davanti. Cresciamo sul pari data del 15% circa in Sicilia, del 7-8% in Sardegna e di oltre 10 punti percentuali in montagna. Il ritorno degli stranieri è stato nettamente percepito in Sardegna, dove entrambe le nostre strutture - Santina Resort e Hotel Diana - hanno registrato un buon afflusso di stranieri e soprattutto l’aumento dei ricavi medi”.

Il rallentamento della componente nazionale, particolarmente evidente nelle cinque settimane centrali della stagione, si è poi invertito sui mesi di settembre e ottobre “dove comunque, soprattutto nei weekend, la clientela italiana è molto forte”.