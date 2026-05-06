GDF Hotel, indicatori in aumento: “Puntiamo sulla qualità”

La scelta di puntare sulla valorizzazione della tariffa media e della qualità del servizio ha premiato GDF Hotel, che ha chiuso il 2025 con ricavi pari a oltre 42,9 milioni di euro, registrando un incremento del 13,7% rispetto al 2024.

“Il 2025 è stato un anno significativo per il nostro percorso di crescita, caratterizzato da importanti sviluppi strategici e da un forte impegno nel consolidamento del posizionamento qualitativo delle nostre strutture - commenta Guido Della Frera, founder e presidente di Gruppo Della Frera Hotel Srl -. I risultati ottenuti confermano la validità di questo approccio e rafforzano la nostra fiducia nelle prospettive future del gruppo”.