Geco Vacation Rentals, crescita del 150%: gli obiettivi per il futuro

Parte con il piede giusto l’esperienza di GeCo Vacation Rentals. Il progetto extralberghiero di GeCo registra infatti un incremento del 150% rispetto all’anno precedente. “Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti quest’anno; questo successo è frutto dell’impegno costante del nostro team - commenta in una nota Marco Fabbroni, ceo Geco Vacation Rentals - e della nostra capacità di adattarci rapidamente ai cambiamenti e alle richieste del mercato”.

A contribuire alla performance, spiega l’azienda, tre fattori: l’espansione delle destinazioni - oltre 800 strutture in Italia hanno sposato la filosofia di GeCo, 100 delle quali sono ville extra lusso e tenute di pregio -; l’ottimizzazione dei processi, con l’integrazione di nuove piattaforme tecnologiche che hanno semplificato il processo di prenotazione; e la fidelizzazione dei clienti.

Forte della crescita, GeCo Vacation Rentals guarda al futuro con ottimismo, prevedendo di chiudere l’anno superando i 4 milioni di fatturato e di puntare a consolidare la sua posizione nel mercato degli affitti turistici, ponendosi come obiettivo quello di superare nel 2025 le 1.000 strutture e di estendere la presenza in alcune città e regioni della Penisola, quali Liguria, zona dei laghi, Veneto con le dolomiti bellunesi, città d’arte, costiera amalfitana, Sardegna, Calabria, Puglia e Sicilia; ma anche in Francia e Croazia.

“Continueremo ad investire in tecnologie innovative e nella formazione del nostro personale - continua Fabbroni - per offrire un servizio sempre migliore e, grazie all’assistenza che garantiamo 365 giorni all’anno con personale interno dedicato sempre a disposizione dei proprietari per ogni necessità, siamo in grado di fornire un servizio personalizzato e arrivare ai potenziali ospiti ovunque essi si trovino. Prodotto, distribuzione e assistenza sono i capisaldi della nostra attività – conclude il manager - che abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente sia a livello normativo sia di ampliamento portfolio puntando su vantaggi del marchio GeCo che risponde allo stile di vita di ciascuno e al budget che ognuno intende destinare alle proprie vacanze”.